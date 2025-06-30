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Serinlemek için Van Gölü'ne girmişti! 14 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Van’ın Tuşba ilçesinde serinlemek için Van Gölü’ne giren 14 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak boğuldu.

Serinlemek için Van Gölü'ne girmişti! 14 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Olay, Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu Mahallesi’ndeki Amik Kalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte saat 15.00 sıralarında göle giren 14 yaşındaki B.Y., bir anda akıntıya kapıldı.

Serinlemek için Van Gölü ne girmişti! 14 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak hayatını kaybetti 1

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu sudan çıkarılan B.Y., ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Serinlemek için Van Gölü ne girmişti! 14 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak hayatını kaybetti 1

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı. B.Y.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü akıntı çocuk
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