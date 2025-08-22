HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Havuz ve deniz mikrop saçıyor: Yazın kulak enfeksiyonlarına dikkat!

Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte deniz ve havuzlar serinlemenin vazgeçilmez adresi haline geliyor. Ancak özellikle ortak kullanılan havuzlar, hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, yaz aylarında kulak enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşandığını belirterek, şiddetli kulak ağrısı, akıntı, çınlama ve işitme kaybı gibi şikayetlerin sıkça görüldüğünü söyledi.

Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Havuz ve deniz mikrop saçıyor: Yazın kulak enfeksiyonlarına dikkat!

Yazın sık görülen kulak ve burun boğaz hastalıklarına dikkat çeken Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, hastaların özellikle şiddetli kulak ağrısı, kulakta şişlik ve akıntı, kulak çınlaması, işitme kaybı, baş dönmesi gibi şikayetlerle doktora müracaat ettiğini söyledi.

Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Havuz ve deniz mikrop saçıyor: Yazın kulak enfeksiyonlarına dikkat! 1

Op. Dr. Hüsamettin Olgun, yaz aylarında havuz ve denizlerden bulaşan mikropların kulak-burun hastalıklarında artışa sebep olduğunu belirtti.

Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Havuz ve deniz mikrop saçıyor: Yazın kulak enfeksiyonlarına dikkat! 2

Özellikle kulak zarında delik olan hastaların bu duruma daha dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Olgun, 'Mikroplu su, kulak zarında delik olan hastalarda direkt olarak orta kulağa, iç kulağa, kulak sinirine ve beyne ulaşabilir. Bu durum, kalıcı sağırlıkla sonuçlanabilir' dedi.

Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Havuz ve deniz mikrop saçıyor: Yazın kulak enfeksiyonlarına dikkat! 3

HAVUZ VE DENİZ MİKROPLARI TEHLİKE SAÇIYOR

Op. Dr. Hüsamettin Olgun, yazın kulak burun boğaz doktorlarına en çok gelen şikayetlerin deniz ve havuz kaynaklı dış kulak yolu iltihapları olduğunu belirterek, "Dış kulak yolunda biriken bakteriler ve mantarlar, kulakta şiddetli ağrılara, akıntılara ve kulak kepçesinde hassasiyetlere sebep oluyor. Hastalar, şiddetli kulak ağrısı, kulakta şişlik ve akıntı, kulak çınlaması, işitme kaybı ve baş dönmesi gibi şikayetlerle bizlere müracaat etmektedir. İltihaplı durumun ilerlemesi halinde kulak zarını delerek orta ve iç kulağa, hatta beyne ulaşıp, menenjit ve ansefalite yol açabilir. Özellikle daha önceden kulak zarında delik olan hastalar için bu durum daha da önemlidir' dedi.

Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Havuz ve deniz mikrop saçıyor: Yazın kulak enfeksiyonlarına dikkat! 4

SAĞLIKLI BİR YAZ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Op. Dr. Hüsamettin Olgun, yaz döneminde orta kulak basınç travması, alerjik rinit, sinüzitler ve hijyenik olmayan gıda tüketimine bağlı boğaz ve yemek borusu, mide ve bağırsak enfeksiyonlarının da arttığını ifade ederek, "Temiz olduğundan emin olmadığımız yerlerde havuz ve denize girmemeliyiz. Klorla dezenfekte edilen havuzu kullanmamalıyız. Hijyenik olmayan gıdaları tüketmemeliyiz. Aşırı güneşte fazla kalmamalıyız. Dengeli beslenmeli ve bol sıvı tüketmeliyiz. Spor yapmalı ve uykumuza dikkat etmeliyiz. Kulaklarımızı gelişigüzel cisimlerle karıştırmamalıyız. Dış kulak yolu orta kulak iltihabı oluştuğunda acilen bir kulak burun ve boğaz hastalıkları uzmanına başvurulmalı" ifadelerini kullandı.

Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Havuz ve deniz mikrop saçıyor: Yazın kulak enfeksiyonlarına dikkat! 5

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazipaşa'da 36 arı kovanı çalındıGazipaşa'da 36 arı kovanı çalındı
Bursa’da kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralıBursa’da kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
havuz deniz yaz ayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Metin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldi

Metin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldi

Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Barış Alper krizi büyüdükçe büyüyor! ''Sözünüzü tutun''...

Barış Alper krizi büyüdükçe büyüyor! ''Sözünüzü tutun''...

15 yaşındaki yeğenini bıçakladı, erkek arkadaşını darbetti!

15 yaşındaki yeğenini bıçakladı, erkek arkadaşını darbetti!

Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.