Servis aracına çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 07.40 sıralarında Beylerderesi viyadüğü üzeri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü eski hizmet binası önünde meydana geldi. Ankara yönüne seyreden R.D. (22) idaresindeki motosiklet, iddiaya göre aynı yöne ilerleyen bir aracın sıkıştırması sonucu bölgede bekleme yapan H.Ö.'nün kullandığı servis aracına arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren R.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır