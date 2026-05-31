Servis aracını otomobilin üzerine böyle sürdü

Olay, dün öğleden sonra Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahahallesi Mustafa Özel Bulvarı üzerinde meydan geldi. Bulvar üzerinde seyreden otomobil ile servis arasında trafik kaynaklı çekişme yaşandı. Yaşanan olay sonrasında aynı bulvar üzerinde trafik ışıklarında bekleyen servis aracı yeşil ışığın yanması ile otomobilin üzerine doğru aracını sürdü. Muhtemel bir zincirleme kaza kıl payı ile ucuz atlatıldı. Servis aracı diğer araçların gösterdiği tepkiye aldırış etmeden yoluna devam etti. Öte yandan otomobildeki sürücü ve yolcular büyük panik yaşadı. Yaşananlar amatör kamera ile kaydedildi.

