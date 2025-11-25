HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Ses getiren videodan sonra Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son videosundan sonra bazı partililer tarafından sosyal medyada adeta linçe uğradı. Yeni bir açıklama yaparak geri adım atmayan Kılıçdaroğlu bu linçe anlam veremediğini söyledi. Kılıçdaroğlu açıklamasında bazı partililerin kendi hakkındaki ihraç talebi hakkında da konuştu.

Ses getiren videodan sonra Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama
Ufuk Dağ

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam yayınladığı videoyla CHP yönetimine arınma çağrısında bulunmuştu. CHP'deki rüşvet soruşturmasına değinen Kılıçdaroğlu, "CHP rüşvetle, rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz bir araya gelemez. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" demişti. Partinin İmralı kararı hakkında da konuşan eski lider "Devletin menfaati için sürecin içinde olmak zorunda, risk almalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Ses getiren videodan sonra Kılıçdaroğlu ndan yeni açıklama 1

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e yeni açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, ifadelerinde yine yolsuzluk soruşturmaları ve Terörsüz Türkiye sürecine değindi.

'İHRAÇ' TALEPLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun karalama kampanyalarına, 'ihraç edilsin' diye atılan tweetlere çok üzüldüğünü söyleyen Atik, "Kemal Bey, 'Adımı hiçbir zaman akçeli işlere karıştırmadım' dedi." diye konuştu.

"BİR TÜRLÜ ANLAM VEREMİYORUM"

'Niye böyle bir şey yaptınız' sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, "Çektiğim videodan sonra karşı karşıya kaldığım bu linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum. Ben tüccar değilim, müteahhit değilim, iş adamı değilim. Uzun yıllar bürokraside görev yaptım. Devletin işleyişini çok iyi bilen birisiyim. Büyük bütçeler yönettim ama adım şaibeyle anılmadı. Adım akçeli işlere bulaşmadım. Çocuklarımı da akçeli işlere bulaştırmadım. Sadece benim değil CHP kurumsal kimliğinin de yolsuzlukla anılamaz." dedi.

"DAHA DOĞAL NE OLABİLİR"

"CHP'nin yolsuzlukla anılmamasını söylememden daha doğal ne olabilir ki." diyen Kılıçdaroğlu linç kampanyasına anlam veremediği belirtti.

Kılıçdaroğlu, "İddianameler ortada, ne söylememi bekliyorlar ki. Bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilir bir sorun yok mu dememi bekliyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

"YARGI KARŞISINDA, AKLANIP GELSİNLER"

Kendi dönemindeki yolsuzluk iddialarında adı geçenlerin aklanmasını istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ben iddialarla ilgili komisyon görevlendirdim. Yargıya gidip aklanmalarını istedim. Ve bu arkadaşlar yargıya gidip tek tek aklandılar." dedi.

Bugün adı iddianamelerde adı geçen kişilerin de yargı karşısında aklanmaları gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "CHP yolsuzluk iddialarına kalkan edilecek bir parti değildir. Bu arkadaşlar gidip aklansınlar gelsinler, görevlerine devam etsinler. " değerlendirmesinde bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecine de ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Terörsüz Türkiye sürecini siyasi bir hareket olarak değil, bir devlet projesi olarak değerlendirerek "Böyle sıcak bir atmosferde Türkiye, Suriye'yi başka bir ülkenin egemenliğine bırakamaz. Türkiye'nin Orta Doğu'da karşı karşıya olduğu ülke ve bertaraf edilmesi gereken tehlike İsrail ve ABD." dedi.

"KÜRT SEÇMENLE ARASINA MESAFE KOYMAMALI"

Heyetin İmralı'ya gitmesine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu "Benim ve toplumun CHP'den beklentisi bu süreçte siyaset üretmesidir. CHP öncü davranmalı. Bu devlet projesine kurucu parti olarak destek vermelidir. CHP, Kürt seçmen ile arasına mesafe koymamalı" sözlerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD, Maduro'yu 'terörist' ilan edip başına ödül koyduABD, Maduro'yu 'terörist' ilan edip başına ödül koydu
İstanbullular dikkat! O metro istasyonları kapalı olacakİstanbullular dikkat! O metro istasyonları kapalı olacak

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP soruşturma
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Türkiye'nin iki dev şirketi iflas etti

Türkiye'nin iki dev şirketi iflas etti

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.