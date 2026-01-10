HABER

Soruşturmada yeni gelişme: Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haliyle ilgili karar açıklandı

Başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk incelemesi yapıldı. Yapılan değerlendirme sonrası Mehmet Akif Ersoy’un, tutukluluk halinin devamına karar verildiği aktarıldı.

Mustafa Fidan

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haliyle ilgili karar açıklandı.

MEHMET AKİF ERSOY’UN, TUTUKLULUK HALİYLE İLGİLİ KARAR

Tutukluluk incelemesi yapılan Mehmet Akif Ersoy’un, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık'ta gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Ersoy ilerleyen saatlerinde Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı. Savcılık, Ersoy'un da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında tutuklama talep etti.

