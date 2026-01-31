HABER

Sesi duyan balkona koştu ama... Kahreden olay!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın 7'nci katından düşen 76 yaşındaki Türkiye Tunç olay yerinde yaşamını yitirdi. Evde bulunan yakınları düşme sesine balkona koşunca acı manzarayla karşılaştı

Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki olay öğle saatlerinde Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. 7’nci kattaki evlerinin balkonuna çıkan Türkiye Tunç, henüz bilinmeyen nedenle düştü.

SES ÜZERİNE BALKONA KOŞTULAR AMA...

Ses üzerine balkona çıkan yakınları, Tunç’u yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Tunç’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri evde ve olayın meydana geldiği alanda inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından Türkiye Tunç’un cansız bedeni, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Mardin
