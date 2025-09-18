HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Seslerinden rahatsız oldu... Sokağa çıkıp küçük çocukları sopayla dövdü!

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Adana’da bir şahıs, sokakta oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız olarak sopayla saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle çocuklar kurtulurken o anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, önceki gün Yüreğir Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan H.G.(6) ve arkadaşlarının sesinden rahatsız olan C.T. elinde sopayla sokağa çıktı. Önce küçük çocuğu uyaran şahıs, daha sonra elindeki sopayla ayağına vurdu. Bu sırada bisikletiyle kardeşini kurtarmaya gelen B.G.'de (10), sopa darbelerin hedefi oldu.

Seslerinden rahatsız oldu... Sokağa çıkıp küçük çocukları sopayla dövdü! 1

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Çevredekilerin müdahalesiyle küçük çocuklar şahsın elinden kurtuldu. Kardeşlerinin sesini duyup sokağa çıkan F..G.(18) ise C.T.'ye saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken yaşanan o anlar sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Seslerinden rahatsız oldu... Sokağa çıkıp küçük çocukları sopayla dövdü! 2

Olayla ilgili mağdurun çocukların ailesinin şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaya çarptı, Kocaeli'de karaya oturdu! Nefes kesen anlarKaraya çarptı, Kocaeli'de karaya oturdu! Nefes kesen anlar
Netanyahu'nun gözü kaldı ama MİT de devredeNetanyahu'nun gözü kaldı ama MİT de devrede

Anahtar Kelimeler:
Adana sopa çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.