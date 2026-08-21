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Sessiz ilerliyor, görme kaybına yol açabiliyor! İşte belirtileri

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, halk arasında "göz tansiyonu" olarak bilinen glokomun özellikle açık açılı türünde yıllarca belirti vermeden ilerleyebildiğini belirterek, risk grubundaki kişilerin düzenli göz muayenesi yaptırması gerektiğini söyledi.

Sessiz ilerliyor, görme kaybına yol açabiliyor! İşte belirtileri

Göz sağlığı açısından en sık karşılaşılan ancak fark edilmesi güç hastalıkların başında gelen glokom, erken dönemde tespit edilmediğinde kalıcı görme kayıplarına neden olabiliyor. Hastalığın türüne göre belirtilerin farklılık gösterdiğini belirten Opr. Dr. Candan Karaca, açık açılı glokomun uzun yıllar sessiz ilerleyebildiğini, kapalı açılı glokomun ise daha belirgin ve ani şikâyetlerle ortaya çıkabildiğini ifade etti.

"AÇIK AÇILI GLOKOM YILLARCA SESSİZ İLELEYEBİLİR"

Glokom hakkında bilgi veren Opr. Dr. Candan Karaca, "Halk arasında ‘göz tansiyonu’ olarak bilinen glokom, çoğu zaman sinsi bir şekilde ilerleyen ve kalıcı görme kaybına yol açabilen oldukça ciddi bir hastalıktır. Açık açılı glokom en sık karşılaşılan türdür. Yıllarca hiçbir belirti vermeden, tamamen sessiz bir şekilde ilerleyebilir" dedi.

"KAPALI AÇILI GLOKOMDA BELİRTİLER DAHA BELİRGİN"

Kapalı açılı glokomun ise aniden ortaya çıkabileceğini belirten Karaca, "Şiddetli göz ve baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, gözde kızarıklık ve ışıkların etrafında haleler görme gibi belirgin şikâyetlerle seyredebilir" diye konuştu.

"RİSK GRUBUNDAKİLERE DÜZENLİ KONTROL UYARISI"

Glokom açısından bazı kişilerin daha yüksek risk taşıdığını ifade eden Karaca, "Ailesinde göz tansiyonu öyküsü bulunan, yüksek miyop veya hipermetrop olan ve uzun süreli steroid (kortizon) kullanan kişilerin, herhangi bir şikâyetleri olmasa dahi düzenli göz muayenesi yaptırmaları büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Karaca, görme kaybının önüne geçilebilmesi için erken tanının önemine dikkat çekerek, "Görme yetinizi korumak ve muhtemel hasarların önüne geçebilmek adına, hiçbir şikâyetiniz olmasa dahi rutin göz kontrollerinizi aksatmamanız hayati önem taşır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
göz hastalıkları görme kaybı
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