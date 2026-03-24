Sessiz ilerliyor, yıllar sonra ortaya çıkıyor! “At nalı böbrek” tehlikesine dikkat

Gökçen Kökden

At nalı böbrek, doğuştan gelen ve çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen bir böbrek anomalisi olarak dikkat çekiyor. Her 400 ile 600 doğumda bir görülen bu durum, bazı hastalarda ek sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, “At nalı böbrek çoğu zaman belirti vermeden seyredebilir ancak bazı hastalarda ciddi sorunlara zemin hazırlayabilir” dedi.

Böbreklerin alt uçlarının birleşerek “U” şeklinde bir yapı oluşturmasıyla ortaya çıkan at nalı böbrek, çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen doğumsal bir anomali olarak biliniyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, “Hastalar uzun yıllar hiçbir şikâyet yaşamayabilir ancak idrar yolu tıkanıklığı, böbrek taşı, enfeksiyon, hipertansiyon ve nadiren tümör gibi ek hastalıklar gelişebilir” diyerek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

BAZI HASTALIKLARA ZEMİN HAZIRLIYOR

Doğumsal anomalinin bazı ek sorunlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Atış, “Özellikle idrar akışında bozulmalar önemli risk oluşturuyor. İdrar çıkışında tıkanıklık, üreteropelvik bileşke darlığı dediğimiz durum bu hastalarda daha sık görülür. Buna bağlı olarak böbrekte genişleme, taş oluşumu ve ağrı şikayetleri ortaya çıkabilir. Ayrıca bu hastalarda böbrek kanseri ve hipertansiyon görülme sıklığı toplum ortalamasına göre daha yüksek olabilir” diye konuştu.

TANI ÇOĞU ZAMAN TESADÜFEN KONULUYOR

At nalı böbreğin çoğu zaman başka nedenlerle yapılan görüntülemeler sırasında fark edildiğini dile getiren Prof. Dr. Atış, “Tanı genellikle ultrason, tomografi gibi görüntüleme yöntemleriyle konulur. Eğer hastada herhangi bir şikayet yoksa tedaviye gerek kalmadan yaşamına devam edebilir. Eğer idrar kanalında darlık, taş oluşumu ya da tümör gibi ek problemler gelişirse cerrahi müdahale gündeme gelir. Bu hastaları düzenli takip ederek gerekli durumlarda müdahale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TAŞ VE DARLIKTA ÖZEL YÖNTEMLER KULLANILIYOR

At nalı böbrek hastalarında taş tedavisinin özel yöntemler gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Atış, böbreğin anatomisinin farklı olması nedeniyle cerrahinin dikkatle planlanması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Atış, “Fleksibl üreteroskopi ile idrar yolundan girilerek taşlar temizlenebilir. Büyük taşlarda ise sırt bölgesinden küçük bir kesi ile yapılan perkütan nefrolitotomi yöntemi uygulanır. İdrar yolu darlıkları ve tümörlerde ise laparoskopik ya da robotik cerrahi yöntemler başarıyla kullanılmaktadır” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
böbrek sağlık
