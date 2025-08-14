Sessiz tehlike: Siroz! Uzmanından siroza karşı uyarı: "Alkol ve sigara bırakılmalı"

Siroz hastalığına Hepatit ve alkol kullanımının neden olduğunu belirten Gastroenteroloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, özellikle Hepatit B ya da C'nin neden olduğu sirozun ilerlemesinin tedaviyle önlenebildiğini, ancak alkol nedeniyle oluşan sirozun ise tedavisinin zor olduğunu söyledi.

''HALSİZLİK VE YORGUNLUK GÖRÜLEBİLİR''

Ölümcül siroz hastalığının belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Ecemiş, "Karaciğer yetmezliğiyle sonuçlanabilen siroz hastalığının başlıca nedenleri; Hepatit B ve C ye bağlı kronik karaciğer hastalıkları ve alkoldür. Hastalığın ilk evrelerinde görülen semptomlar halsizlik ve yorgunluk; daha sonraki evrelerde ise karında ve bacaklarda şişlik, gözlerde sarılık, ağızdan kan gelmesi, şuur bulanıklığıdır. Kimi zaman hasta, hastaneye koma halinde götürülebilmektedir" diye konuştu.

"SİROZUN İLERLEMESİ TEDAVİ YOLUYLA ÖNLENEBİLİR"

Sirozu önlemenin yollarından bahseden Uzm. Dr. Ecemiş, "Sirozu önlemek için hepatit B ya da C olan ve alkol kullanan kişilerin yakından takip edilmesi ve tedavilerinin düzenlenmesi gerekiyor. Hepatit B ve C nedeniyle oluşan sirozun ilerlemesi tedavi yoluyla önlenebilir ancak alkol sebebi ile oluşan siroz için ise aynı durum geçerli değildir" dedi.

"ULTRASON İLE TANI KONULABİLİR"

Siroz hastalarının kendilerine çok iyi bakması gerektiğini hatırlatan Ecemiş, "Siroz hastalığının fiziki muayene belirtileri ciltte gelişen örümcek ağı şeklindeki lezyonlar, karın duvarında varislerin çıkması ve karında su (asit) bulunmasıdır. Fiziki muayene dışında özellikle ultrason ve gerektiği takdirde biyopsi alınması da diğer tanı yöntemleri arasında yer alıyor. Sirozu önlemek için alkol tüketimini bırakmak, sigara kullanmamak, yağlı ve hayvansal kaynaklı besinlerden uzak durmak, aşırı kilo almamak, Hepatit aşısı olmak, mevcut Hepatit hastalığı varsa; tedaviyi aksatmamak ve sık sık kontrole gitmek gerekmektedir" şeklinde konuştu.

