Seul'a giden yolcu uçağında powerbank koltuk arasına düştü! Uçak Türkmenistan hava sahasından İstanbul’a geri döndü

Edinilen bilgiye göre, Asiana Airlines’e ait uçak Seul seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. Kazakistan hava sahasında seyir halinde bulunan Boeing 777 tipi uçakta bulunan bir yolcu, powerbankı (taşınabilir şarj cihazı) koltuk arasına düşürdü.

TÜRKMENİSTAN HAVA SAHASINDAN İSTANBUL'A DÖNDÜ

Güç cihazını alamayan yolcu durumu seferde görevli kabin ekiplerine bildirdi. Uçuş sırasında kullanımı yasak olan powerbank nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmaması için uçağın kaptan pilotu, Türkmenistan hava sahasındayken İstanbul’a geri dönüş kararı aldı. Uçak saat 23.25’de sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

POWERBANK PATLAYINCA YANGIN ÇIKMIŞTI

Güney Kore'de 170 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta powerbankın patlaması sonucu yangın çıkmıştı.

Olaylar üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yolcuların beraberinde taşıdığı powerbank olarak bilinen taşınabilir şarj cihazların uçuş sırasında kullanılmasının yasaklanması konusunda havayolu şirketlerine tavsiyede bulunmuştu. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır