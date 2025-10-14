HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

"Seven Seas Voyager" kruvaziyeri Bodrum Limanı'na demirledi

Bahamalar bayraklı "Seven Seas Voyager" adlı kruvaziyer, 674 turistle Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

"Seven Seas Voyager" kruvaziyeri Bodrum Limanı'na demirledi

İstanköy (Kos) Limanı'ndan demir aldıktan sonra rotasını Bodrum'a çeviren 206 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde ilçeye ulaştı.

Bodrum Limanı'na yanaştırılan gemide çoğu ABD'li 674 yolcunun ve 447 personelin bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti, bazıları da ilçe merkezini gezdi, alışveriş yaptı.

"Seven Seas Voyager", akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mısır Dışişleri Bakanı Abdelatty, Gazze’nin idaresinden sorumlu olacak isimlerin belirlendiğini söylediMısır Dışişleri Bakanı Abdelatty, Gazze’nin idaresinden sorumlu olacak isimlerin belirlendiğini söyledi
Arsuz’da Pirinçlik jandarma karakolu binası yenileniyorArsuz’da Pirinçlik jandarma karakolu binası yenileniyor

Anahtar Kelimeler:
Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.