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  4. Sevgililer Gününde çiçek alanların sayısı azaldı: “Bu yıl müşteri düşüşü var”

Sevgililer Gününde çiçek alanların sayısı azaldı: “Bu yıl müşteri düşüşü var”

14.02.2025 16:43
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
14.02.2025 16:43
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Her yıl 14 Şubat'ta çiçekçiler, Sevgililer Günü'nün en hareketli günlerini yaşarken, bu yıl işler beklenenden çok daha sakin geçti. Çiçekçi esnafı, satışlardaki düşüşten şikayetçi ve geçmiş yıllara göre çok daha az müşteriyle karşılaştıklarını belirtiyor. Sevgililer Günü, her yıl çiçekçiler için en yoğun satış dönemi olurken, bu yıl durum farklı. Çiçek alımındaki belirgin azalma, çiçekçi esnafının endişelenmesine neden oldu. Peki, bu yıl çiçek alımının azalmasının sebepleri neler?

Sevgililer günü geldiğinde akla ilk olarak çiçekler gelir. Kırmızı güller her sevgilinin isteğidir. Ancak bu yıl durum biraz değişmiş. Çiçekçiler, artan maliyetler ve fiyatların yüksekliği nedeniyle umduklarını bulamadıklarını ifade ediyorlar.

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ÇİÇEKÇİ DÜKKANLARI MÜŞTERİ BEKLİYOR

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 8 yıldır çiçekçilik yapan Agit Demir, bu yıl hazırlıklarını yaptıklarını ancak müşteri sayısında belirgin bir düşüş yaşandığını söyledi.

Gül fiyatlarının kaliteye göre değiştiğini, ortalama 75 ila 150 TL arasında seyrettiğini belirten Demir, yine de dükkanını açık tutarak müşteri beklemeye devam ediyor. "Sevgililer Günü'ne hazırlığımızı yaptık ama bu yıl bir düşüş var. Fakat yine de müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

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SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Sevgililer Gününe ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlar, çiçekçilere olan ilgisizliğin sebeplerini gündeme taşıyor.

Bazı kullanıcılar, fiyat artışlarının satışları etkilediğini belirtiyor:
“Fiyatlarda düşüş olmadığı için müşteride düşüş yaşanıyor olabilir,” diyen bir sosyal medya kullanıcısı, yüksek fiyatların etkisine dikkat çekiyor.

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Diğer bir kullanıcı ise, yalnızlık oranındaki artışa dikkat çekerek, "Bekar ve yalnız insan sayısında ciddi bir artış var maalesef," şeklinde bir yorumda bulundu.

Son olarak, bazı kullanıcılar ise aşırı fiyat artışlarından şikayetçi. “50 liralık gülü 300 TL'ye satarsanız, elbette alıcı bulamazsınız,” diyerek, çiçek fiyatlarının yüksekliğine tepki gösterdi.

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EKONOMİK ZORLUKLAR

Ekonomik zorluklar ve enflasyon, halkın alım gücünü olumsuz etkileyerek, lüks tüketim ürünlerine olan ilgiyi düşürüyor. Bu yıl, özellikle orta ve düşük gelirli kesimin bütçesi, Sevgililer Günü'ne yönelik hediyelere harcamaya uygun değil. Bunun sonucunda çiçek alımına olan talep de doğal olarak düşmüş durumda.

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YALNIZLIK ORANINDAKİ ARTIŞ

Sosyal medyada yapılan yorumlara göre, yalnızlık oranındaki artış da çiçek alımındaki düşüşü etkileyen bir diğer faktör. Pek çok kişi, Sevgililer Günü'nde hediye almanın yalnız olanlar için anlamlı bir seçenek olmadığını belirtiyor. "Bekar ve yalnız insan sayısında ciddi bir artış var" yorumları yapılıyor.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Çiçekçi 14 şubat sevgililer günü çiçek
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