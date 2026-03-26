Sevgilisi ateş etti, arkadaşı vuruldu! Şanlıurfa'da kanlı gece: İntihar sonrası kayıplara karıştı

Dün gece sokak ortasında yaşanan olay Şanlıurfa'da gündem oldu. Sevgilisine tabancayla ateş eden Ali Badıllı, sevgilisinin arkadaşını başından vurunca öldüğünü düşünerek intihar etti.

SEVGİLİSİ VE ARKADAŞIYLA BULUŞTU

Olay, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi. 1 çocuk babası emlakçı Ali Badıllı, uzun süredir gönül ilişkisi yaşadığı, çağrı merkezinde çalışan M.Ö. ve arkadaşı Semra Mutlukaya ile buluştu.

SEVGİLİSİNE ATEŞ ETTİ, ARKADAŞINI VURDU

Burada, henüz bilinmeyen nedenle Ali Badıllı ile M.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Ali Badıllı, yanındaki tabancayı çekip ateşledi. Silahtan çıkan kurşun, bu sırada araya giren Semra Mutlukaya’nın başına isabet etti. Semra Mutlukaya kanlar içinde yere yığıldı.



İNTİHAR ETTİ

Mutlukaya’nın öldüğünü düşünen Badıllı, bu kez silahın namlusunu kendisine doğrultup ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Ali Badıllı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Semra Mutlukaya ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır