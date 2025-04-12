Sevgilisinin ailesini icraya verdi, öldüresiye darp edildi! Neredeyse beyin kanaması geçiriyordu

İddiaya göre, Seçkin Kahya (45), avukat S.D. (27) ile bir süre sevgili oldu. Bu süre içinde S.D., ailesine vermek üzere Kahya'dan parça parça halinde 470 bin lira aldı. Kahya ise para karşılığında senet yaptı. Bir süre sonra sevgilisinden ayrılan Kahya, parayı isteyip alamayınca icraya başvurdu.

DARP İDDİASI

Evine icra gelen Avukat S.D.'nin yakınları Kahya'ya saldırıp darp etti. Hastanelik olan Kahya, tedavi oldu. Ancak olaylar bununla da kalmadı. Kahya ile evleri yan yana olan avukatın ailesi, bu kez de tehdit etmeye başladı.

İddialarla ilgili konuşan Kahya, hem darp edildiği hem de tehdit edildiği anların yer aldığı görüntülerin güvenlik kamerasına yansıdığını belirterek paylaştı.

BEYİN KANAMASI RİSKİ GEÇİRDİ

Yediği dayak yüzünden beyin kanaması riski geçirdiğini belirten Seçkin Kahya, "Evimi boşalttım, ailemle şu anda dışarıda başka yerlerde kalıyoruz. Bunların hepsinin azmettiricisi avukattır.

Sayısız dilekçe verdik, tehdit mesajlarını delil olarak sunduk ancak maalesef halen bu kişiler dışarıda geziyor. Ailemi tehdit ediyor" dedi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır