Şeyda Yılmaz burs programı ile anı yaşatılıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği, burs programı oluşturdu. Bu program, mezun öğrenci Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ın adını yaşatmak amacıyla başlatıldı. Yılmaz, İstanbul Ümraniye’de 23 Eylül 2024 tarihinde şehit oldu. Bölüm arkadaşları, Yılmaz'ın anısını yaşatmak için programı hayata geçirdi. Fakülte Dekanlığı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, programı destekledi. Burs programı, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yardım etmeyi amaçlıyor. Katkı sağlamak isteyenler, herhangi bir miktarla bağış yapabiliyor. Bir öğrencinin bursunu üstlenmek isteyenler için aylık bağış tutarı 1000 TL olarak belirlendi. Bağış yapmak isteyenler, açıklama kısmına ‘Bağış’ notunu yazmalıdır.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır