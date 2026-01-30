HABER

ABD Dışişleri Bakanlığı: "Suriye ve tüm bölge için daha parlak bir gelecek bekliyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Dairesinden yapılan açıklamada, Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasında imzalanan kapsamlı entegrasyon anlaşmasına ilişkin, "ABD, imzalanan tarihi anlaşmanın başarılı bir şekilde uygulanmasını kararlılıkla desteklemeye bağlı kalmaktadır. Suriye ve tüm bölge için daha parlak bir gelecek bekliyoruz" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG ile Suriye hükümeti arasında imzalanan kapsamlı entegrasyon anlaşmasına destek mesajı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan tarihi anlaşmanın başarılı bir şekilde uygulanmasını kararlılıkla desteklemeye bağlı kalmaktadır. Taraflarla yakın iş birliği içinde çalışarak entegrasyon sürecinin sorunsuz ve zamanında ilerlemesini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bu anlaşma, Suriye’nin birliğini, egemenliğini ve istikrarını güçlendirerek tüm halkın yararına olacaktır. Bölgesel ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde, bu geçişin barışçıl ve etkili bir şekilde ilerlemesini sağlamaya hazırız. Böylece Orta Doğu genelinde kalıcı uzlaşma ve refah sağlanabilecektir. Suriye ve tüm bölge için daha parlak bir gelecek bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SURİYE HÜKÜMETİ İLE SDG ARASINDAKİ ANLAŞMA

Suriye hükümeti kaynaklarına göre söz konusu anlaşma kapsamında askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesi ve Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin istikrarı güçlendirmek amacıyla Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesi planlanıyor. Bölgedeki güvenlik birimlerinin entegrasyon sürecinin başlatılmasıyla birlikte SDG unsurlarından oluşacak üç tugaylı bir askeri birlik kurulması ve Halep Valiliği bünyesindeki bir tümen içerisinde Ayn el-Arab güçlerini kapsayan özel bir tugay oluşturulması kararlaştırılmıştı. Siyasi ve sivil idari alanda da köklü adımların atılacağı belirtilen anlaşma uyarınca "özerk yönetim" bünyesindeki kurumların Suriye devlet kurumlarına dahil edileceği ve mevcut sivil personelin devlet kadrolarına sabitleneceği aktarılmıştı. Mutabakat metninde ayrıca Kürt toplumunun medeni ve eğitim haklarının yasal güvence altına alınması ve yerinden edilmiş kişilerin kendi bölgelerine güvenli şekilde geri dönmelerinin sağlanması gibi maddeler de yer alıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumayı, yasaların hakimiyetini tesis etmeyi ve bölgenin tam entegrasyonunu sağlamayı hedefleyen anlaşmanın taraflar arasındaki iş birliğini artırarak ülkenin yeniden inşası yolunda stratejik bir adım olduğu vurgulanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
suriye abd
