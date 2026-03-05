Seydikemer’de forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Kaza, Uğurlu Mahallesi çevre yolunda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yük taşıdığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle devrilen forkliftin altında kalan Coşkun Seçim için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Seçim’e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Coşkun Seçim, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Coşkun Seçim’in cenazesi 4 Mart 2026 günü ikindi namazına müteakip Patlangıç Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır