HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Seydikemer’deki orman yangınına 7 hava aracı ile müdahale ediliyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yangına 5 helikopter ve 2 uçak olmak üzere toplamda 7 hava aracı ile havadan müdahale ediliyor.

Seydikemer’deki orman yangınına 7 hava aracı ile müdahale ediliyor

Yangın, saat 16.30 sıralarında Seydiler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına karadan müdahale başlatırken, hava araçları da sortiler gerçekleştirerek çalışmalara destek verdi.

Yangına 5 helikopter ve 2 uçak olmak üzere toplam 7 hava aracı ile müdahale edilirken, karada ise 13 arazöz, 4 su tankeri ve 3 dozer görev yapıyor. Toplam 105 personel görev aldığı öğrenilen yangında ekiplerin alevleri kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: "Provokasyonlara şiddetle karşıyız"Erdoğan'dan İsrail tepkisi: "Provokasyonlara şiddetle karşıyız"
Bakanlıktan, kanalizasyon atıklarını arıtmadan denize deşarj eden İSKİ'ye 3'ncü kez cezaBakanlıktan, kanalizasyon atıklarını arıtmadan denize deşarj eden İSKİ'ye 3'ncü kez ceza

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Siverek’te ‘töre’ vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar

Siverek’te ‘töre’ vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar

Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Motorinde ÖTV ayarı: Düzenleme için gözler Resmi Gazete'de

Motorinde ÖTV ayarı: Düzenleme için gözler Resmi Gazete'de

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.