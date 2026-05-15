Seydişehir'de korkutan yangın

Konya’nın Seydişehir ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde eve sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesi Kumluca Mahallesi'nde Mehmet Arıcı’ya ait evin bitişiğinde bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanlıktan yükselen alevler kısa sürede çatıya sıçradı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Samanlığın eve bitişik olması nedeniyle mahallede korku dolu anlar yaşanırken, ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın eve sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası samanlığın çatısında kısmen yanma meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sonrası büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Konya
