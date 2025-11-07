HABER

Şeyh Edebali UNESCO listesinde

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali’nin vefatının 700’üncü yıl dönümünün UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri kapsamına alınması için yapılan başvurunun kabul edildiğini söyledi.Osmanlı Devletin kurucu Osman Gazi’nin kayınpederi, devletin manevi kurucu Şeyh Edebali’nin vefatının 700’üncü yıl dönümünde geçtiğimiz Nisan ayında 2026-2027 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri kapsamına alınması teklif edildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali’nin vefatının 700’üncü yıl dönümünün UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri kapsamına alınması için yapılan başvurunun kabul edildiğini söyledi.

Osmanlı Devletin kurucu Osman Gazi’nin kayınpederi, devletin manevi kurucu Şeyh Edebali’nin vefatının 700’üncü yıl dönümünde geçtiğimiz Nisan ayında 2026-2027 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri kapsamına alınması teklif edildi. Teflikte ’Şeyh Edebali’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü’ önerisi; 43. UNESCO Genel Konferansı’na sunulmak üzere, UNESCO 221. Yürütme Kurulu’nda kabul edildi.

"BİLECİK’İN KÜLTÜREL MİRASININ DÜNYAYA TANITILMASINA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Türk-İslam dünyasının manevi öncülerinden, Osmanlı Devleti’nin kuruluş felsefesine yön veren ve ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışını insanlığa miras bırakan Şeyh Edebali Hazretleri’nin evrensel değerlerinin UNESCO çatısı altında yeniden hatırlatılacak olması, ülkemiz ve ilimiz açısından büyük bir anlam taşımaktadır. Bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Alınan karar, Bilecik’in kültürel mirasının dünyaya tanıtılmasına ve Şeyh Edebali Hazretleri’nin insani değerlerinin geniş kitlelere ulaştırılmasına önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

