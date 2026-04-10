Şeyh Edebali vefatının 700’üncü yılında anıldı

Bilecik’te 'Yaşayan Miras Şöleni' düzenlendi. Bu etkinlik, kültürel değerleri yaşatmayı amaçlıyor.

Şeyh Edebali vefatının 700’üncü yılında anıldı

Bilecik’te 'Yaşayan Miras Şöleni' gerçekleştirildi. Etkinlik, UNESCO’nun Şeyh Edebali’nin vefatının 700’üncü yılı kapsamında düzenlendi. Şölene, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt öncülüğünde Bilecik Valiliği destek verdi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve üniversite rektörü de katıldı.

Şeyh Edebali vefatının 700’üncü yılında anıldı 1

Açılışta konuşan Selim Terzi, Bilecik’in tarihi ve kültürel önemine vurgu yaptı. Bu şehir, Osmanlı Devleti’nin önemli isimlerini yetiştirdi. Ayrıca, Kurtuluş Savaşı’nda önemli olaylara ev sahipliği yaptı. Bilecik, kültürel etkinliklerin merkezlerinden biridir. Burada düzenlenen şölende 13 ilden 30 sanatçıyı ağırladık.

Şeyh Edebali vefatının 700’üncü yılında anıldı 2

Vali Faik Oktay Sözer ise Bilecik’in zengin kültürünü anlattı. Şehir, köklü tarihi değerleri ile dikkat çekiyor. UNESCO’nun 'Şeyh Edebali Yılı' ilanı, bu mirasın evrensel düzeyde kabul gördüğünü gösteriyor. Şeyh Edebali’nin insana dair anlayışı günümüzde de geçerli. Yaşayan Miras Şöleni, bu değerleri geleceğe taşımakta önemli bir görev üstleniyor.

Şeyh Edebali vefatının 700’üncü yılında anıldı 3

Konuşmaların ardından gösteriler ve sergi açılışları yapıldı. Şölen, kültürel değerlerin yaşatılması için kritik bir adım atıyor. Eğlenceli etkinlikler, kültürümüzü ileri taşımak için büyük bir fırsat sunuyor.

Şeyh Edebali vefatının 700’üncü yılında anıldı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

