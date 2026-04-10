Şeyh Edebali vefatının 700’üncü yılında anıldı

Bilecik’te 'Yaşayan Miras Şöleni' gerçekleştirildi. Etkinlik, UNESCO’nun Şeyh Edebali’nin vefatının 700’üncü yılı kapsamında düzenlendi. Şölene, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt öncülüğünde Bilecik Valiliği destek verdi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve üniversite rektörü de katıldı.

Açılışta konuşan Selim Terzi, Bilecik’in tarihi ve kültürel önemine vurgu yaptı. Bu şehir, Osmanlı Devleti’nin önemli isimlerini yetiştirdi. Ayrıca, Kurtuluş Savaşı’nda önemli olaylara ev sahipliği yaptı. Bilecik, kültürel etkinliklerin merkezlerinden biridir. Burada düzenlenen şölende 13 ilden 30 sanatçıyı ağırladık.

Vali Faik Oktay Sözer ise Bilecik’in zengin kültürünü anlattı. Şehir, köklü tarihi değerleri ile dikkat çekiyor. UNESCO’nun 'Şeyh Edebali Yılı' ilanı, bu mirasın evrensel düzeyde kabul gördüğünü gösteriyor. Şeyh Edebali’nin insana dair anlayışı günümüzde de geçerli. Yaşayan Miras Şöleni, bu değerleri geleceğe taşımakta önemli bir görev üstleniyor.

Konuşmaların ardından gösteriler ve sergi açılışları yapıldı. Şölen, kültürel değerlerin yaşatılması için kritik bir adım atıyor. Eğlenceli etkinlikler, kültürümüzü ileri taşımak için büyük bir fırsat sunuyor.



