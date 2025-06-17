Seyhan Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılmıştı! Yerine gelen isim belli oldu

Seyhan Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde; CHP'nin adayı Hasibe Akkan ile Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Tunç oldu.

CHP'NİN ADAYI SEÇİLDİ

İlk turda Hasibe Akkan 28 oy alırken, Mustafa Tunç 16 oy aldı. İkinci tur seçimlerinde Hasibe Akkan 29, Mustafa Tunç 16 oy aldı. Üçüncü turda ise 28 oy alan Hasibe Akkan, Seyhan Belediyesi Başkanı Vekili seçildi.

CEYHAN'DA DA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BELLİ OLDU

Ceyhan Belediye Meclisi üyeleri, başkan vekili seçimi için Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde toplandı. Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu Sevil Aydar Yıldız'ı, AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Kiraz'ı aday gösterdi.

İlk iki turda adaylardan birinin, üyelerin üçte ikisinin oyunu alamaması nedeniyle başkan vekili seçimi 3. tura gitti. Salt çoğunluğun arandığı 3. turda, 11 oya karşı 20 oyla Ceyhan Belediye Başkan Vekilliğini Sevil Aydar Yıldız kazandı.

Seçimin ardından Murat Göğebakan Kültür Merkezi önünde bekleyenlere hitap eden Yıldız, tüm Ceyhan halkına hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 Haziran'da tutuklanmış, 5 Haziran'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır