Seyir halindeki araç alev aldı, yangın otluk alana sıçradı

Olay, Şarköy-Çanakkale sınırında meydana geldi. Seyir halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Alevler daha sonra yol kenarında bulunan otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun müdahalede bulunuyor.

Yangını söndürme çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın anı havadan görüntülendi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır