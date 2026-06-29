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Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu, sokak aydınlandı

Bursa'da seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi kameraya yansırken, olayda yaralanan olmadı.

Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu, sokak aydınlandı

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner K. idaresindeki otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. D

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

urumu fark eden sürücü, araçtan inerek 112'ye bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olayda yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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yangın Bursa
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