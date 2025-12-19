HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Seyir halindeki işçi servisi alev aldı

Denizli’de hareket halindeki işçi servisi midibüsü motor kısmından alev aldı. Servis Sürücüsünün yangın tüpüyle müdahalesiyle ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Seyir halindeki işçi servisi alev aldı

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, servis midibüsünden hareket halindeyken dumanlar gelmeye başladı. Servisi hemen yol kenarına çeken sürücü servisin motor kısmını açtı ve motor kısmının yandığını gördü. Servisteki yangın tüpüyle hemen yangına müdahaleye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine de bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün yangın tüpüyle müdahalesiyle yavaşlayan alevlere itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın servisinin midibüsünün işçileri almaya giderken meydana geldi. Serviste işçilerin olmaması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Seyir halindeki işçi servisi alev aldı 1

Seyir halindeki işçi servisi alev aldı 2

Seyir halindeki işçi servisi alev aldı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yürekler ağza geldi, yolcu otobüsü otomobili metrelerce savurduYürekler ağza geldi, yolcu otobüsü otomobili metrelerce savurdu
Eşine kızdı, evi yaktı mahalleli ayağa kalktıEşine kızdı, evi yaktı mahalleli ayağa kalktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.