Seyir halindeki işçi servisi alev aldı

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, servis midibüsünden hareket halindeyken dumanlar gelmeye başladı. Servisi hemen yol kenarına çeken sürücü servisin motor kısmını açtı ve motor kısmının yandığını gördü. Servisteki yangın tüpüyle hemen yangına müdahaleye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine de bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün yangın tüpüyle müdahalesiyle yavaşlayan alevlere itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın servisinin midibüsünün işçileri almaya giderken meydana geldi. Serviste işçilerin olmaması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır