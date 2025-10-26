HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Seyir halindeki kamyonet alev aldı: Ensesinde sıcaklık hissedince, 3 kişinin hayatı kurtuldu

Şanlıurfa’da seyir halindeyken alev alan kamyonetteki 3 kişi, sürücünün ensesinde sıcaklık hissetmesi sayesinde son anda kurtuldu.

Seyir halindeki kamyonet alev aldı: Ensesinde sıcaklık hissedince, 3 kişinin hayatı kurtuldu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsü'nde yaşandı. Birecik istikametinden Gaziantep istikametine giden Mehmet A.’nın kullandığı 38 AIZ 651 plakalı tekstil malzemesi yüklü kamyonetin arka kısmından alevler yükseldi.

Seyir halindeki kamyonet alev aldı: Ensesinde sıcaklık hissedince, 3 kişinin hayatı kurtuldu 1

ENSEDE HİSSEDİLEN SICAKLIK HAYATLARINI KURTARDI

Ense ve sırt kısmında bir sıcaklık hisseden sürücü Mehmet A. aracı durdurdu. Mehmet A. ile yanındaki Samet S. ve Töre S. kamyonetten indikten sonra araç alev topuna döndü. Her 3 kişi de yanmaktan son anda kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken arka kısmındaki tekstil malzemesi ise küle döndü.
Kamyonetin arka bölümünde çıktığı öğrenilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Seyir halindeki kamyonet alev aldı: Ensesinde sıcaklık hissedince, 3 kişinin hayatı kurtuldu 2

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Para dolu çantayı arabanın üstünde unuttuPara dolu çantayı arabanın üstünde unuttu
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 ağır yaralıİki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 ağır yaralı

Anahtar Kelimeler:
yangın Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.