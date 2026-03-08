HABER

Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki bir kamyonet çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Beyşehir-Antalya Kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Derebucak ilçesi istikametine doğru ilerleyen kamyonetin kasasında, Adaköy Mahallesi kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kamyonetin kasasından yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak araçtaki bir kişi ile birlikte hızla araçtan indi. Yangını söndürmeye çalışan sürücü, kasada bulunan yanan malzemelerin bir kısmını yol kenarına attı. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek kontrol altına alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken kamyonetin büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.
Adaköy Mahallesi Muhtarı Talip Özmen, yangını duyar duymaz olay yerine geldiğini belirterek, yaşanan patlamalar sebebiyle sürücü ve araçtakilerin güvenliği için araçtan uzak tutulmasına yardımcı olduklarını ve yetkililere ihbarda bulunduklarını söyledi. Özmen, yangının kamyonetin kasasındaki malzemelerin tutuşması sonucu çıktığının değerlendirildiğini ifade ederek sürücüye geçmiş olsun dileklerini iletti.

