HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Seyir halindeki motosiklet önüne çıkan köpeğe çarptı: 2 yaralı

Bilecik’te seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

Seyir halindeki motosiklet önüne çıkan köpeğe çarptı: 2 yaralı

Kaza, Bilecik-Bursa kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.Y. (27) isimli şahsın idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda savrulan motosikletin sürücüsü ve yolcusu A.T. (26) isimli şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Seyir halindeki motosiklet önüne çıkan köpeğe çarptı: 2 yaralı 1Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sonbaharın renk cümbüşü Uludağ eteklerindeSonbaharın renk cümbüşü Uludağ eteklerinde
Van’da trafik kazası: 1 yaralıVan’da trafik kazası: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.