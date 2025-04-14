Seyir halindeki motosikletli önce kamyonete, ardından bariyerlere çarparak hayatını kaybetti

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Şehir Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle seyir halinde olan Yusuf Mayil, önünde seyreden Aykut A. idaresindeki 03 AGT 313 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yusuf Mayil'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olay sonrası kamyonet sürücüsü Aykut A. gözaltına alınırken, Mayil'in cansız bedeni ise Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır