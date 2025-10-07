Seyir halindeki otomobil alev aldı

Yaşanan yangın, Kapaklı ilçesi Vahit İnce Üst geçidi ile Yıldızkent Köprülü Kavşağı arasında kalan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan otomobilin kaput bölümünden bir anda alevler yükseldi. Aracı hemen yolun kenarına çeken sürücü, otomobilden inerek itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kontrol altına aldı. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır