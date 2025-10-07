HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Yaşanan yangın, Kapaklı ilçesi Vahit İnce Üst geçidi ile Yıldızkent Köprülü Kavşağı arasında kalan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan otomobilin kaput bölümünden bir anda alevler yükseldi. Aracı hemen yolun kenarına çeken sürücü, otomobilden inerek itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kontrol altına aldı. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mağazalardan giyim eşyası çalan 2 kişi yakalandıMağazalardan giyim eşyası çalan 2 kişi yakalandı
Antalya'da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildiAntalya'da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.