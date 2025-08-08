HABER

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 2.Metal Sokak üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Ç.(56) yönetimindeki 16 KHC 62 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Bir anda alev alan otomobil yanmaya başladı. Sokak ortasında otomobili park eden sürücü otomobilden çıkarak aracı söndürmeye çalıştı ama başarılı olamadı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

