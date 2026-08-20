Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: 3 yaralı

Eskişehir Çevre Yolu'nda bir otomobilde çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Eskişehir Çevre Yolu'nun Bursa istikametinde seyir halindeki 34 TF 7154 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

YOLUN KENARINDAKİ OTLARA DA SIÇRADI

Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, yangın yolun kenarındaki kuru otlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, adeta küle dönen otomobil kullanılamayacak duruma geldi.

Araç içerisinde bulunan 3 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin, kendi imkanları ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gittikleri öğrenildi. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır