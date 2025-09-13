Seyir halindeki otomobil yandı, trafik kilitlendi

Olay, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu Sultanbeyli gişe girişinde meydana geldi. Ankara yönüne seyreden otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü kendini dışarı atarak durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde trafik uzun süre kilitlendi. Araç yoldan kaldırıldıktan sonra trafik yeniden normale döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır