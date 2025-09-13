HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Seyir halindeki otomobil yandı, trafik kilitlendi

Anadolu Otoyolu Sultanbeyli gişe girişinde Ankara istikametine seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevlere teslim olan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Seyir halindeki otomobil yandı, trafik kilitlendi

Olay, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu Sultanbeyli gişe girişinde meydana geldi. Ankara yönüne seyreden otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü kendini dışarı atarak durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde trafik uzun süre kilitlendi. Araç yoldan kaldırıldıktan sonra trafik yeniden normale döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bartın'da bir haftada araması bulunan 6 kişi yakalandıBartın'da bir haftada araması bulunan 6 kişi yakalandı
Gazze'de İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 47 can kaybıGazze'de İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 47 can kaybı

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

iPhone bunu ilk kez yaptı: Sim kartlar tarihe mi karışıyor?

iPhone bunu ilk kez yaptı: Sim kartlar tarihe mi karışıyor?

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

e-Devlet'te yeni dönem! Sil baştan değişiyor

e-Devlet'te yeni dönem! Sil baştan değişiyor

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı!

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı!

Özel'den ses kaydı iddialarına 'bomba' yorumu!

Özel'den ses kaydı iddialarına 'bomba' yorumu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.