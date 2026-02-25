HABER

Seyir halindeki pikabın açılan kapağı kadının kafasına böyle çarptı

Hatay’da seyir halindeyken pikabın açılan kapağı yaya olarak yürüyen kadına çarptı. Kazada kadın yaralanırken kapağın kadına çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yaşandı. Seyir halindeyken aniden açılan pikabın arka kapağı karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadının kafasına çarptı. Kazada kafasından yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kadının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın yaşandığı anları anlatan Eyüp İlik "Maalesef ki talihsiz kazayı gördüm. Olsun istemezdik ama ne yazıkki oldu. Karşıdan gelen pikap dönüş yaparken kapağı açıldı ve karşıdan karşıya geçen vatandaşımızın ensesine çarptı. Çarpmayla birlikte yere yığıldı. Bizde hemen görür göremez ambulansı aradık. Müdahale edilen vatandaşımız hastaneye kaldırıldı, vatandaşımıza geçmiş olsun" dedi.
Kaynak: İHA

Hatay
