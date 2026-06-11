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Seyir halindeki tır bir anda alev aldı

Bilecik’te seyir halinde motor kısmından bir anda alevler yükselen tır cayır cayır yanarken, araç kullanılmaz hale geldi.Yangın, Bursa-İnegöl-Bozüyük kara yolu Mezit 11 mevkiinde meydana geldi.

Seyir halindeki tır bir anda alev aldı

Bilecik’te seyir halinde motor kısmından bir anda alevler yükselen tır cayır cayır yanarken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Bursa-İnegöl-Bozüyük kara yolu Mezit 11 mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 16 BZJ 168 plakalı tır sürücüsü Hayrettin Y. bir anda aracın motor kısmından dumanların çıktığı gördü. Sürücü araçtan çıkarken, bir süre sonra dumanlar yerini alevlere bıraktı, tır cayır cayır yandı. Yangına itfaiye ekipleeri müdahale ederken, söndürülen araç kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki tır bir anda alev aldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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