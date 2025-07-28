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Seyir halindeki traktörün römorkunda tehlikeli serinlik

Antalya’nın Demre ilçesinde bir grup gencin mobil havuza çevrilen traktör römorkundaki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Seyir halindeki traktörün römorkunda tehlikeli serinlik

Demre’de sıcak havalardan bunalan bir grup genç, traktörün römorkunu suyla doldurup mobil havuza çevirdi ardından da şehir turu attı. Gençlerin sıcak havada tehlikeli serinliği cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gençlerin römork içindeki suyun keyfini çıkarırken aynı zamanda traktörle mahalle turu attığı anlar sosyal medyada hem ilgi hem de tepki gördü. Mahalle sakinlerinin şaşkın ve gülümseyen bakışları arasında geçen mobil havuz turu şans eseri kaza yaşanmadan sona erdi.

(İHA)

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antalya
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