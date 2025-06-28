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Seyir halindeyken alev alan otomobilin yardımına vatandaşlar yetişti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Seyir halindeyken alev alan otomobilin yardımına vatandaşlar yetişti

Olay, Şehit Atilla Bodur Caddesi'nde meydana geldi. Emre B. idaresindeki 78 AY 582 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Araçtan inen sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale edilirken ihbar üzerine olay yerine polis ve Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Karabük Otomobil
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