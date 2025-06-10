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Seyir halindeyken alev topuna döndü! Geriye sadece iskeleti kaldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangında alev topuna dönen araçtan geriye iskeleti kaldı.

Seyir halindeyken alev topuna döndü! Geriye sadece iskeleti kaldı

Olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 20 EL 689 plakalı araçta bulvar üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark eden sürücü hızla aracı emniyet şeridine aldı. Araçtan inerek uzaklaşan sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınırken, yangında tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmamasının teselli kaynağı olduğu olayla ilgili yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Aydın Araç
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