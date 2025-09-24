HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Seyir halindeyken alevlere teslim olan tır kullanılmaz hale geldi

Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seyir halindeyken alevlere teslim olan tır kullanılmaz hale geldi

Olay, Alaca ilçesi Fakılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Osmaniye'ye yem hammaddesi taşıyan Ali Rıza Ç. idaresindeki 80 LF 440 plakalı Scania marka tırın kabin kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak dışarı çıktı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Seyir halindeyken alevlere teslim olan tır kullanılmaz hale geldi 1

YANAN TIRI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında tırın kabin kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli’de oto çekiciyle çarpışan otomobil devrildi: 3 yaralıKocaeli’de oto çekiciyle çarpışan otomobil devrildi: 3 yaralı
Gazipaşa'da ormanlık alanda yangınGazipaşa'da ormanlık alanda yangın

Anahtar Kelimeler:
yangın Çorum Tır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.