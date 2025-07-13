Seyir halindeyken feribottan atladı! Vatandaşlar imdadına yetişti

Olay, Elazığ-Pertek feribotunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen M.H.A. (54) isimli şahıs, seyir halindeki feribottan suya atladı. Feribottaki vatandaşlardan bazıları suya atlayarak, boğulma tehlikesi yaşayan şahsı kurtardı. İlk müdahaleyi gerçekleştiren vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Feribotun iskeleye yanaşması ile sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(İHA)