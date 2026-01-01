HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Seyitgazililer Derneği’nden Sivrihisarlılar Derneği’ne ziyaret

Eskişehir’de Sivrihisarlılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği, Seyitgazililer Derneği yönetimini ağırladı.Sivrihisarlılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ve yönetimden Adem Aydın ile Mustafa Tanyeli, Seyitgazililer Derneği Başkanı Sami Türkmen ve yönetimden Ali Demirkaya ile bir araya geldi.

Seyitgazililer Derneği’nden Sivrihisarlılar Derneği’ne ziyaret

Eskişehir’de Sivrihisarlılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği, Seyitgazililer Derneği yönetimini ağırladı.

Seyitgazililer Derneği’nden Sivrihisarlılar Derneği’ne ziyaret 1

Sivrihisarlılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ve yönetimden Adem Aydın ile Mustafa Tanyeli, Seyitgazililer Derneği Başkanı Sami Türkmen ve yönetimden Ali Demirkaya ile bir araya geldi. Yılın ilk günü gerçekleştirilen ziyarette, derneklerin faaliyetleri ele alındı. Dernek yöneticileri, gelecekte ortak düzenlenebilecek sosyal etkinliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyorTokat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
Ordu'da yeni yılın ilk kar yağışı etkili olduOrdu'da yeni yılın ilk kar yağışı etkili oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.