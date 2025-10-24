HABER

Şeytanın aklına gelmez! Onlarca kilo altın bakın nereden çıktı

Altın fiyatları vatandaşın gündemindeki yerini korurken Nevşehir'den akıllara durgunluk veren bir haber geldi. Kaçak altınların ele geçirildiği yer hayret ettirdi. Yaklaşık 355 milyon lira değerindeki kaçak altın ele geçirildi. 5 yabancı uyruklu şahıs ve 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Nevşehir Kapadokya Havalimanı’ndan yurda girmek isteyen 5 yabancı uyruklu şahsın getirdiği kıyma ve hamur karma makinelerinden tam 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi.

İSTİHBARAT GELDİ: "KAÇAK YOLLARLA YÜKLÜ MİKTARDA ALTIN SOKULACAK"

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla yüklü miktarda altın sokulacağı yönünde istihbarat aldı. Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet Savcılıklarının talimatıyla harekete geçen ekipler, Kapadokya Havalimanı’nda teknik ve fiziki takip başlattı.

KIYMA MAKİNELERİNDEN ONLARCA KİLO KAÇAK ALTIN ÇIKTI

Yurt dışından İstanbul aktarmalı olarak Kapadokya Havalimanı’na gelen 5 yabancı uyruklu şahsı takibe alan KOM ekipleri, beraberlerinde getirdikleri kıyma ve hamur karma makinelerini detaylı incelemeye aldı. Makine parçalarındaki şüpheli yoğunluğu fark eden polis, cihazları matkapla açarak iç kısımlarına eritilerek saklanmış altınları ortaya çıkardı.

355 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Yapılan sayımda toplam 61 kilo 121 gram altın ele geçirilirken, bu altınların piyasa değerinin yaklaşık 355 milyon lira olduğu öğrenildi.

TÜRK VATANDAŞI ALTINLARI TESLİM ALMAYA GELMİŞ

Operasyonda, yurt dışından kaçak altın getirdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu şahıs ile altınları teslim almak üzere havalimanına gelen 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şeytanın aklına gelmez! Onlarca kilo altın bakın nereden çıktı 8Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

