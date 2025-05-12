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Sezgin Tanrıkulu'dan 'Terörsüz Türkiye' halayı! PKK'nın fesih kararı sonrası gündem olan anlar...

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Çiğdem Sevinç

PKK’nın fesih kararının ardından CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Diyarbakır Ulu Camii önünde vatandaşlarla halay çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve çevre halkı halay çektiği görüldü.

Diyarbakır Ulu Camii'nin önünde halaya duran Tanrıkulu, sosyal medyada gündem oldu. Davullu zurnalı kutlama sosyal medya halkının dikkatini çekti.

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(DHA) - Tanrıkulu, “Bunca yıl sonra bu kadar acının, travmanın yaşandığı yıllardan sonra şiddetin, silahın, terörün olmayacağı bir dönemin başlaması herkesin ortak dileği ve ortak mutluluğu. Yeni bir dönem hem Diyarbakır için hem bölge için hem Türkiye için başlıyor. Bizlere düşen görev adalet içinde demokrasiyle taçlandırmak” dedi.

NE OLMUŞTU?

PKK, Abdullah Öcalan’ın “barış ve demokratik toplum” çağrısı sonrası 5-7 Mayıs’ta 12. Kongresi’ni topladı ve kendini feshederek silahlı mücadeleyi sonlandırma kararı aldı.

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Süreç, MHP lideri Bahçeli’nin Ekim 2024’teki çağrısıyla başlamış, Erdoğan ve Özel’den de destek gelmişti. DEM Parti heyeti Öcalan ve Demirtaş’la görüşmeler yapmış, siyasi parti turu ve Irak temasları yürütülmüştü. Öcalan’ın 27 Şubat’ta silah bırakma çağrısı yaptığı mektubuyla devam etmişti. Bugün ise PKK terör örgütü kendilerini feshettiğini duyurdu.

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pkk İbrahim Haskoloğlu sezgin tanrıkulu
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