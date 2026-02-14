HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çankırı İl Müdürü Mustafa Yılmaz (57), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti

SGK İl Müdürü Yılmaz, sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Aile Kabristanı’nda toprağa verildi. Yılmaz’ın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Baro Başkanı Avukat Mustafa Deniz, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve SGK çalışanları katıldı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN TAZİYE MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumu Çankırı İl Müdürümüz, kıymetli mesai arkadaşımız Mustafa Yılmaz’ın rahatsızlanarak vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve mesai arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan dikkat çeken Avrupa vurgusuABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan dikkat çeken Avrupa vurgusu
Bursa'da öğretmeni sırtından vurarak yaralamıştı! Eski sevgili tutuklandıBursa'da öğretmeni sırtından vurarak yaralamıştı! Eski sevgili tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çankırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.