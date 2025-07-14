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SGK tescil kaydı belgesi nasıl alınır?

Teknolojinin her geçen gün biraz daha gelişmesi ve dijital dünyanın gitgide daha da genişlemesi resmi kurum ve kuruluşlara da yansımıştır. Devlete ait olan tüm kurumların kendilerine ait olan resmi internet siteleri ve mobil cihazlara indirilerek çeşitli işlemlerin yapılabildiği uygulamaları bulunmaktadır.

SGK tescil kaydı belgesi nasıl alınır?
Ferhan Petek

Türkiye’de hem çalışanlara hem de işveren konumundaki kişilere destek veren, kişilerin sosyal haklarını kanunlara göre sağlayarak takip eden Sosyal Güvenlik Kurumu, 2006 yılında değişen yeni ismi ile hizmet veren bir devlet kurumudur. Kısaca SGK olarak anılan bu kurumda yapılacak birçok işlem ve çeşitli resmi belgeler de kurumun internet sitesi ya da uygulaması üzerinden takip edilebilmektedir. Bunun dışında tüm devlete ait kurumlara tek bir portal üzerinden ulaşabilmeyi sağlayan e-Devlet sistemi üzerinden de SGK ile ilgili çeşitli işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

SGK ile ilgili olan çalışanlar ya da işverenler için hazırlanan resmi bazı belgeler bulunmaktadır. Bunlardan biri de SGK tescil belgesi adı ile bilinen belgedir. Bu belge SGK tescil ve hizmet dökümü olarak da bilinmektedir. Sigorta ve prim bilgilerinin ayrıntılarını içeren bu belge 4A, 4B, 4C sigorta türünden sigortası bulunan kişilere ait hizmet dökümü belgelerini kapsamaktadır. Eski sisteme göre SGK’ya bağlı olarak çalışmış olan kişiler de SGK tescil kaydı hizmet dökümüne ulaşabilmektedir.

Kişiler, en sık istenen belgelerden biri olan SGK tescil kaydı belgesini, çalıştıkları sigorta koluna göre temin edebilmektedirler. Özel sektörde bir işverene bağlı olarak çalışanlar 4A sigorta türü, kendi işini yapanlar 4B sigorta türü, devlet memurları ve kadrolu çalışanlar ise 4C sigorta türü üzerinden çalışmaktadırlar. Alınacak olan SGK tescil kaydı da bu türlerden biri seçilerek alınmalıdır.

SGK’ya bağlı olarak çalışan tüm vatandaşların alma hakkı bulunan SGK tescil kaydı belgesi içeriğinde şu bilgiler yer almaktadır:

  • Çalışılmakta olan firmaya ait ayrıntılı bilgiler
  • Sigortalı olan çalışanın çalıştığı gün sayısı
  • Sigortalı olarak çalışan kişiye ait olan genel kimlik bilgileri
  • İlgili sigorta türüne ait primlerin ödendikleri tarihler
  • Hangi yıllarda ve hangi aylarda sigorta ödemesi yapıldığında dair ayrıntılı bilgiler
  • İlk kez sigorta başlangıcı yapılmış olan tarih ile sigortalılık durumunun sona erdiği tarih

SGK tescil belgesi ve hizmet dökümü alma gerekliliği durumu çeşitli kurumlara ibraz edilmesi nedeni ile olabilmektedir. Bazı kurumlar kişilerin sigorta ve prim ödemelerini belgelemesini isteyebilirler. Bu belgenin kullanılabileceği alanlardan bazıları şunlardır:

  • Mahkeme işlemleri
  • Burs başvuru işlemleri
  • Vize talebi işlemleri
  • İkramiye hesaplama süreçleri
  • Kıdem tazminatı hesaplama süreçleri
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan mevcut borçları sorgulama işlemleri
  • Emekli maaşı hesaplama ya da sorgulama işlemleri
  • Kişinin ne zaman emekli olacağını hesaplama süreçleri

SGK tescil belgesi alma işlemi nasıl yapılır?

Temin edilmesi son derece kolay olan SGK tescil belgesi almak için internetten yararlanılabilmektedir. Bunun için e-Devlet sistemi kullanılabilir ve şu adımları uygulamak yeterli olacaktır:

  • E-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile giriş yapılır. Giriş için direkt olarak SGK sitesi ya da mobil uygulaması da kullanılabilir.
  • E-Devlet üzerinden giriş yapıldıysa ana sayfada yer alan arama kısmına "SGK tescil ve hizmet dökümü" yazılarak ilerlenir.
  • Gelen listeden Sosyal Güvenli Kurumu seçilir ve bir sonraki sayfaya geçilir.
  • Açılan sayfadan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" başlığı seçilir.
  • Başlığın üst kısmında yer alan "barkodlu belge oluştur" linki tıklanır.
  • Gelen sayfadan döküm hem görüntülenir hem de pdf olarak cihaza kaydedilebilir ya da çıktı alınabilir.
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sgk sosyal güvenlik kurumu
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