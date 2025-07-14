SGK tescil kaydı belgesi nasıl alınır?

Türkiye’de hem çalışanlara hem de işveren konumundaki kişilere destek veren, kişilerin sosyal haklarını kanunlara göre sağlayarak takip eden Sosyal Güvenlik Kurumu, 2006 yılında değişen yeni ismi ile hizmet veren bir devlet kurumudur. Kısaca SGK olarak anılan bu kurumda yapılacak birçok işlem ve çeşitli resmi belgeler de kurumun internet sitesi ya da uygulaması üzerinden takip edilebilmektedir. Bunun dışında tüm devlete ait kurumlara tek bir portal üzerinden ulaşabilmeyi sağlayan e-Devlet sistemi üzerinden de SGK ile ilgili çeşitli işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

SGK ile ilgili olan çalışanlar ya da işverenler için hazırlanan resmi bazı belgeler bulunmaktadır. Bunlardan biri de SGK tescil belgesi adı ile bilinen belgedir. Bu belge SGK tescil ve hizmet dökümü olarak da bilinmektedir. Sigorta ve prim bilgilerinin ayrıntılarını içeren bu belge 4A, 4B, 4C sigorta türünden sigortası bulunan kişilere ait hizmet dökümü belgelerini kapsamaktadır. Eski sisteme göre SGK’ya bağlı olarak çalışmış olan kişiler de SGK tescil kaydı hizmet dökümüne ulaşabilmektedir.

Kişiler, en sık istenen belgelerden biri olan SGK tescil kaydı belgesini, çalıştıkları sigorta koluna göre temin edebilmektedirler. Özel sektörde bir işverene bağlı olarak çalışanlar 4A sigorta türü, kendi işini yapanlar 4B sigorta türü, devlet memurları ve kadrolu çalışanlar ise 4C sigorta türü üzerinden çalışmaktadırlar. Alınacak olan SGK tescil kaydı da bu türlerden biri seçilerek alınmalıdır.

SGK’ya bağlı olarak çalışan tüm vatandaşların alma hakkı bulunan SGK tescil kaydı belgesi içeriğinde şu bilgiler yer almaktadır:

Çalışılmakta olan firmaya ait ayrıntılı bilgiler

Sigortalı olan çalışanın çalıştığı gün sayısı

Sigortalı olarak çalışan kişiye ait olan genel kimlik bilgileri

İlgili sigorta türüne ait primlerin ödendikleri tarihler

Hangi yıllarda ve hangi aylarda sigorta ödemesi yapıldığında dair ayrıntılı bilgiler

İlk kez sigorta başlangıcı yapılmış olan tarih ile sigortalılık durumunun sona erdiği tarih

SGK tescil belgesi ve hizmet dökümü alma gerekliliği durumu çeşitli kurumlara ibraz edilmesi nedeni ile olabilmektedir. Bazı kurumlar kişilerin sigorta ve prim ödemelerini belgelemesini isteyebilirler. Bu belgenin kullanılabileceği alanlardan bazıları şunlardır:

Mahkeme işlemleri

Burs başvuru işlemleri

Vize talebi işlemleri

İkramiye hesaplama süreçleri

Kıdem tazminatı hesaplama süreçleri

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan mevcut borçları sorgulama işlemleri

Emekli maaşı hesaplama ya da sorgulama işlemleri

Kişinin ne zaman emekli olacağını hesaplama süreçleri

SGK tescil belgesi alma işlemi nasıl yapılır?

Temin edilmesi son derece kolay olan SGK tescil belgesi almak için internetten yararlanılabilmektedir. Bunun için e-Devlet sistemi kullanılabilir ve şu adımları uygulamak yeterli olacaktır: