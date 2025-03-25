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Siber dolandırıcılara jandarma darbesi: 8 gözaltı

25.03.2025 10:02
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Gaziantep merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık olaylarına yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siber dolandırıcılara jandarma darbesi: 8 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Gaziantep merkezli Adana, Uşak, Karabük ve Şanlıurfa'da operasyon yapıldı.

NİTELİKLİ SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyonlar çerçevesinde sosyal medya platformları üzerinden ürün alışverişi yapmak isteyen vatandaşları sahte ödeme linklerine yönlendirmek suretiyle dolandıran nitelikli suç örgütüne üye 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet SİM kart ve 11 adet muhtelif bankalara ait banka kartı ele geçirildi.

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ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
siber güvenlik dolandırıcı
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