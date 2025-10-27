HABER

Siber etik nedir, neden önemlidir?

İnternetin günlük hayatın ve iş hayatından her alanında kullanılır hale gelmesi ve dijital dünyanın gitgide daha da genişlemesi bazı riskleri ve tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle siber güvenlik adına çeşitli uygulamalar ve teknolojiler geliştirilmiştir.

Ferhan Petek

Mobil cihazları, sunucuları, elektronik sistemleri, ağları, bilgisayarları ve verileri kötü niyetli kişi ve saldırılardan koruma amacı ile siber güvenlik uygulaması yapılmaktadır. Bu ifade işletmelerden mobil bilgi işlemlerine kadar türlü bağlamlarda geçerliliğini korumaktadır ve birkaç ortak özelliğe sahiptir. Sanal dünyada önemli olarak kabul edilen bir durum daha vardır. Etik olarak bilinen doğru ve yanlış olan davranışları ayırt etmeyi ve uygulamayı sağlayan anlayış sanal ortamlarda da geçerlilik kazanmıştır.

Siber etik nedir? Siber etik neden önemlidir?

En geniş tanımı ile etik, bir toplumda ve genel olarak insanlıkta en iyi yaşam şekillerini belirleme arayışını kapsayan bir durumdur. Etik internet ortamında da kullanılabilirdir ve bu anlamda dijital etik oluşturularak internet davranış kuralları oluşturulmuştur. Ahlaktan farklı olarak uygulanabilme özelliği bulunan etik bağlamında oluşturulan siber etik kurallarına uyulması sanal dünyada huzur ve güvenliği sağlayabilmek adına son derece önemlidir.

Bilişim alanında oluşturulan etik kurallar, bilgisayar ortamlarında daha doğru bilgilerin bulunmasından siber alanların daha güvenilir olmasına kadar birçok fayda amaçlamaktadır. Siber güvelik etiği siber güvenlik alanında uzman olan kişilerin davranışlarını da düzenlemekte ve tüm eylemlerinde doğru, dürüst, güvenlik odaklı çalışılmasını sağlamaktadır.

İnternet davranış kuralları nelerdir?

İnternette ve bilişim alanında uyulması gereken kurallar hem kullanıcıları hem de bilişim uzmanlarını kapsamaktadır. Dijital etik kapsamında suçun önüne geçebilmek, siber güvenlik sağlayabilmek ve doğru bilginin doğru şekilde kullanıcılara ulaşmasını sağlamak gibi amaçlarla oluşturulan internet davranış kurallarından bazıları şunlardır:

  • Uzmanlar, ürettikleri yazılımların etkilerini ayrıntılı olarak planlamalıdır.
  • Zincir mesajların yayılmasını sağlayacak etkileşimlerde bulunulmaması gerekir.
  • Kullanıcılar kendi dışındaki kullanıcıların da hak ve özgürlüklerine saygı duymalıdır.
  • Bedeli ödenmemiş olan yazılımlar kopyalanmamalı ve kullanılmamalıdır.
  • Hırsızlık yapmak, başkalarının verilerine özel ve kişisel bilgilerine ulaşmak gibi kötü niyetli amaçlarla kullanılmamalıdır.
