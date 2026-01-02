HABER

Sıcak hava balonları bir hafta sonra tekrar gökyüzü ile buluştu

UNESCO Doğal ve Kültürel miras listesinde yer alan, Dünyanın ve Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bir haftadır yapılamayan Sıcak Hava Balon turları bu gün yeniden başladı.

Karlar altındaki Kapadokya ziyaretçilerine masalsı bir atmosfer sundu. Peribacalarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi kiliseleri, yeraltı ve yerüstü oluşumlarıyla turistlerin ilgisini çeken Kapadokya bölgesi yılbaşı gecesi yağan kar yağışının ardından karla kaplandı. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, karla kaplanan peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gezinti yapıp bol bol fotoğraf çekti. Yaklaşık bir hafta sonra havalanan sıcak hava balonlarına binen turistlerde karla kaplı Kapadokya'yı gökyüzünden izleme fırsatı buldu. Çin'den gelen Zoe Ying; "Bütün ailem Kapadokya'yı çok seviyor.
Kapadokya'da hava çok soğuk ama inanılmaz güzel. Bu gün ayrıca sıcak hava balonlarını görme şansım oldu. Kesinlikle muhteşemlerdi. Herkes mutlaka gelip bu güzelliği görmeli ve deneyimlemeli. Güzel olmalarının yanı sıra renkli, canlı ve havada uçup süzülmelerinin görüntüsü nefes kesiciydi" ifadelerini kullandı. Wei Den de yaptığı açıklamada, "Biz Çinliyiz ve benim buraya ikinci gelişim. Manzara çok eşsiz ve güzel. Kapadokya kışında çok harika görünüyor. Ben birçok ülkeyi gezdim. Çine döndüğümde arkadaşlarım hangi ülkeyi çok sevdiğimi soruyorlar. Bende kesinlikle Türkiye ve Kapadokya diyorum" dedi.
Kapadokya bölgesinin yılın on iki yayında da turist çeken bir bölge olduğunu söyleyen profesyonel turist rehberi Veysi Açıkbaş da açıklamasında; "İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turist bölgemizi ziyaret ediyor. Kış aylarında ise peribacalarının karla kaplı olması ayrı bir atmosfer ve ayrı bir güzellik katıyor. Ayrıca dünyada balon uçuşlarının en güzel yapıldığı yerlerden birisi de Kapadokya bölgesi. Bu nedenle bu güzellikleri görmek için dünyanın her yerinden yılın on iki ayında turist geliyor" diye konuştu. Yılbaşı tatili için Bursa'dan Kapadokya'ya geldiklerini söyleyen İlayda Teker de açıklamasında; "Kapadokya'yı çok beğendim. Tarihi yerleri çok güzel. Kış ayında da çok farklı görünüyor. Sabah erken saatlerde kalkarak balonların uçuşunu gördük. Çok hoşumuza gitti" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Kapadokya
